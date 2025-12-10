У Латвії запускають автоматичні штрафи для водіїв, чиї порушення потрапили на камери

У Латвії починає діяти система автоматичних штрафів водіям за порушення, зафіксовані на камери спостереження.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

З 11 грудня латвійська поліція запускає автоматизовані рішення про штрафи за порушення ПДР, які потрапили на камери спостереження, без зупинки транспортного засобу.

Під автоматичні штрафи потраплять порушення, зафіксовані мобільними та стаціонарними камерами й приладами контролю швидкості.

Водії зможуть оскаржити автоматично виписані штрафи протягом місяця після отримання сповіщення про зафіксоване порушення, та можуть за бажання отримати детальне пояснення про те, які дані були використані для рішення про штраф і як це відбувається.

Як повідомляли, в Італії планують відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.

У лютому 2024 року Європарламент у першому читанні схвалив проєкт для посилення відповідальності для водіїв-порушників на рівні ЄС.