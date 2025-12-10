В Латвии запускают автоматические штрафы для водителей, чьи нарушения попали на камеры

В Латвии начинает действовать система автоматических штрафов водителям за нарушения, зафиксированные на камеры наблюдения.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

С 11 декабря латвийская полиция запускает автоматизированные решения о штрафах за нарушения ПДД, которые попали на камеры наблюдения, без остановки транспортного средства.

Под автоматические штрафы попадут нарушения, зафиксированные мобильными и стационарными камерами и приборами контроля скорости.

Водители смогут обжаловать автоматически выписанные штрафы в течение месяца после получения уведомления о зафиксированном нарушении, и могут при желании получить подробное объяснение о том, какие данные были использованы для решения о штрафе и как это происходит.

Как сообщалось, в Италии планируют отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.

В феврале 2024 года Европарламент в первом чтении одобрил проект по усилению ответственности для водителей-нарушителей на уровне ЕС.