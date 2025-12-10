Парламент Угорщини ускладнив звільнення президента, що може грати на руку Орбану

Угорський парламент, в якому більшість має партія прем'єр-міністра Віктора Орбана, у середу схвалив законопроєкт, що ускладнює усунення президента країни з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Якщо раніше парламент Угорщини міг оголосити президента недієздатним простим більшістю голосів, згідно з новим законом, Конституційний суд повинен перевірити, чи було усунення законним, і зможе відхилити це рішення.

Закон ухвалили голосами 134 угорських депутатів, проти проголосували 39 і ще двоє – утрималися. Будь-які поправки до закону тепер вимагатимуть двох третин голосів парламенту Угорщини.

"Президент Республіки вказав, що бачить прогалину у своєму правовому статусі, яка може призвести до потенційних зловживань, і тому ми прийняли його зауваження", – сказав у середу керівник апарату премʼєра Угорщини Гергей Гуяш.

Опозиційна партія "Тиса" сказала, що законопроєкт є "черговим доказом" того, що уряд Орбана побоюється, що виборці не повернуть його до влади під час парламентських виборів у квітні 2026 року.

В Угорщині президент, якого обирає парламент на п'ятирічний термін, виконує переважно церемоніальні функції. Однак він може повернути закони до парламенту для повторного розгляду або скерувати їх до Конституційного суду для перегляду, що дає партії Орбана потенційно важливого союзника, якщо вона перейде в опозицію.

Минулого року на цю посаду обрали екссуддю Конституційного суду Угорщини Томаша Шуйока, висунутого "Фідес". Його вважають союзником Орбана. Термін повноважень Шуйока закінчується в 2030 році.