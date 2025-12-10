Парламент Венгрии усложнил отстранение президента, что может сыграть на руку Орбану

Венгерский парламент, в котором большинство имеет партия премьер-министра Виктора Орбана, в среду одобрил законопроект, усложняющий отстранение президента страны от должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Если ранее парламент Венгрии мог объявить президента недееспособным простым большинством голосов, то согласно новому закону Конституционный суд должен проверить, было ли отстранение законным, и может отклонить это решение.

Закон был принят 134 голосами венгерских депутатов, против проголосовали 39, еще двое воздержались. Любые поправки к закону теперь будут требовать двух третей голосов парламента Венгрии.

"Президент Республики указал, что видит пробел в своем правовом статусе, который может привести к потенциальным злоупотреблениям, и поэтому мы приняли его замечания", – сказал в среду руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуяш.

Оппозиционная партия "Тиса" заявила, что законопроект является "очередным доказательством" того, что правительство Орбана опасается, что избиратели не вернут его к власти во время парламентских выборов в апреле 2026 года.

В Венгрии президент, которого избирает парламент на пятилетний срок, выполняет преимущественно церемониальные функции. Однако он может вернуть законы в парламент для повторного рассмотрения или направить их в Конституционный суд для пересмотра, что дает партии Орбана потенциально важного союзника, если она перейдет в оппозицию.

В прошлом году на эту должность избрали экс-судью Конституционного суда Венгрии Томаша Шуйока, выдвинутого "Фидес". Его считают союзником Орбана. Срок полномочий Шуйока истекает в 2030 году.