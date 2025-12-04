В Угорщині хочуть ускладнити звільнення президента

Депутати партії "Фідес" угорського премʼєра Віктора Орбана подали законопроєкт, який ускладнить парламенту усунення президента країни з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Законопроєкт "Фідес" надає Конституційному суду Угорщини повноваження затверджувати або відхиляти декларацію про нездатність президента виконувати свої обов'язки.

Наразі це може робити парламент на прохання президента, уряду або будь-якого законодавця.

У пропозиції йдеться про необхідність захисту від "потенційно помилкового рішення" про визнання президента недієздатним, яке, на думку авторів, може посіяти "правову плутанину" і перешкодити "демократичному функціонуванню" держави.

В Угорщині президент, якого обирає парламент на п'ятирічний термін, виконує переважно церемоніальні функції. Однак він може повернути закони до парламенту для повторного розгляду або скерувати їх до Конституційного суду для перегляду, що дає партії Орбана потенційно важливого союзника, якщо вона перейде в опозицію.

За 15 років свого перебування при владі Віктор Орбан дбав про те, щоб на посаду президента Угорщини призначалися лише лояльні йому люди.

Минулого року на цю посаду обрали екссуддю Конституційного суду Угорщини Томаша Шуйока, висунутого "Фідес".

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку у лютому 2024 року на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.