У Швейцарії обрали президента на 2026 рік

Міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена вдруга обрали президентом країни – це посада терміном на один рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Голосування за президента Швейцарії відбулось у парламенті. Всього було подано 228 бюлетенів, з яких 203 голоси були віддані за Пармеліна, п'ять були недійсними і 13 були порожніми.

Пармелен, для якого це вже друге обрання президентом Швейцарії, перевершив свій результат 2021 року (188 голосів) і досяг рекордного результату на голосуванні з 2000-го.

Фото: Федеральна рада Швейцарії

66-річний міністр економіки представляє праву Швейцарську народну партію, яка має більшість у парламенті. Пармелен відіграв ключову роль у переговорах зі США щодо зниження тарифів.

На відміну від більшості країн, президент Швейцарії не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада (аналог уряду). Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.

Окрім формального представництва Швейцарії за кордоном, президент головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.

Хоча вибори на посаду президента Швейцарії вважаються формальністю, парламентарі часто використовують їх, щоб висловити своє несхвалення або схвалення членів уряду.

Нині президенткою Швейцарії є Карін Келлер-Зуттер, яка до цього була міністеркою фінансів.