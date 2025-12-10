В Швейцарии избрали президента на 2026 год

Министра экономики Швейцарии Ги Пармелена во второй раз избрали президентом страны – это должность сроком на один год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Голосование за президента Швейцарии состоялось в парламенте. Всего было подано 228 бюллетеней, из которых 203 голоса были отданы за Пармелена, пять были недействительными и 13 были пустыми.

Пармелен, для которого это уже второе избрание президентом Швейцарии, превзошел свой результат 2021 года (188 голосов) и достиг рекордного результата на голосовании с 2000-го.

Фото: Федеральный совет Швейцарии

66-летний министр экономики представляет правую Швейцарскую народную партию, которая имеет большинство в парламенте. Пармелен сыграл ключевую роль в переговорах с США о снижении тарифов.

В отличие от большинства стран, президент Швейцарии не имеет реальных полномочий – их осуществляет от имени всей страны коллективный орган, Федеральный совет (аналог правительства). Каждый из его семи членов становится президентом на год на ротационной основе.

Помимо формального представительства Швейцарии за рубежом, президент председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров.

Хотя выборы на пост президента Швейцарии считаются формальностью, парламентарии часто используют их, чтобы выразить свое неодобрение или одобрение членов правительства.

В настоящее время президентом Швейцарии является Карин Келлер-Зуттер, которая до этого была министром финансов.