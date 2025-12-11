WSJ: пропозиція США повернути РФ у світову економіку викликає суперечки з Європою

Адміністрація президента США Дональда Трампа останнім часом передала своїм європейським колегам серію документів, в яких викладено її бачення відновлення України та повернення Росії до світової економіки.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

План США викладено в додатках до поточних мирних пропозицій щодо України, які поки не були викладені публічні, але описувались у ЗМІ.

У документах детально викладені плани американських фінансових компаній та інших підприємств щодо використання приблизно 200 мільярдів доларів заморожених росактивів для проєктів в Україні, в тому числі для будівництва нового великого центру обробки даних, який буде живитися від Запорізької атомної електростанції, яка наразі перебуває під російською окупацією.

В іншому додатку викладена загальна концепція США щодо виведення російської економіки з кризи, в рамках якої американські компанії будуть інвестувати в стратегічні сектори, від видобутку рідкоземельних металів до буріння нафтових свердловин в Арктиці, і допомагати відновити постачання російських енергоресурсів до Західної Європи та інших країн світу.

Деякі європейські посадовці, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США.

Один посадовець порівняв їх з баченням президента Трампа щодо будівництва курорту в стилі Рів'єри в Газі.

Інший, говорячи про пропоновані енергетичні угоди між США і Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової війни розділили Європу: "Це як Ялта".

Як зазначає видання, суперечка за столом переговорів тепер стосується не лише українських кордонів, а й дедалі більше бізнесу – і, що цікаво, протиставляє не лише Росію Україні, а й США своїм традиційним союзникам у Європі.

ЗМІ раніше писали, що американські компанії, що мають тісні зв'язки з адміністрацією Трампа, займають позицію, яка дозволяє їм отримати вигоду від мирного плану США.

Європейські посадовці побоюються, що підхід США дасть Росії перепочинок, необхідний їй для пожвавлення економіки та зміцнення військової потужності.

Переговорна команда США вважає спільну економічну діяльність і енергетичну взаємозалежність наріжним каменем своєї філософії "бізнес в обмін на мир".

Повідомляли, що представники України та США в середу провели переговори щодо відбудови та економічного відновлення України після завершення війни.

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Він також сказав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.