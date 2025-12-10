Зеленський розповів про переговори зі США щодо відбудови України

Представники України та США в середу провели переговори щодо відбудови та економічного відновлення України після завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент України Володимир Зеленський написав на X.

За словами Зеленського, з боку США в переговорах брали участь посланець і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, міністр фінансів Скотт Бессент і генеральний директор інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк.

З українського боку, виходячи з фотографій, були присутні премʼєрка Юлія Свириденко, міністр економіки Олексій Соболєв, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та його заступник Сергій Кислиця і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України", – сказав Зеленський.

За його словами, сторони "обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови".

"Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату", – додав він.

Глава держави також анонсував "наступні контакти між командами".

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Він також сказав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.