WSJ: предложение США вернуть РФ в мировую экономику вызывает споры с Европой

Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время передала своим европейским коллегам серию документов, в которых изложено ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

План США изложен в приложениях к текущим мирным предложениям по Украине, которые пока не были обнародованы, но описывались в СМИ.

В документах подробно изложены планы американских финансовых компаний и других предприятий по использованию примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, в том числе для строительства нового крупного центра обработки данных, который будет питаться от Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под российской оккупацией.

В другом приложении изложена общая концепция США по выводу российской экономики из кризиса, в рамках которой американские компании будут инвестировать в стратегические сектора, от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике, и помогать восстановить поставки российских энергоресурсов в Западную Европу и другие страны мира.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США.

Один чиновник сравнил их с видением президента Трампа о строительстве курорта в стиле Ривьеры в Газе.

Другой, говоря о предлагаемых энергетических соглашениях между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны разделили Европу: "Это как Ялта".

Как отмечает издание, спор за столом переговоров теперь касается не только украинских границ, но и все больше бизнеса – и, что интересно, противопоставляет не только Россию Украине, но и США своим традиционным союзникам в Европе.

СМИ ранее писали, что американские компании, имеющие тесные связи с администрацией Трампа, занимают позицию, которая позволяет им извлечь выгоду из мирного плана США.

Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России передышку, необходимую ей для оживления экономики и укрепления военной мощи.

Переговорная команда США считает совместную экономическую деятельность и энергетическую взаимозависимость краеугольным камнем своей философии "бизнес в обмен на мир".

Сообщалось, что представители Украины и США в среду провели переговоры по восстановлению и экономическому возрождению Украины после завершения войны.

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

Он также сказал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовится три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.