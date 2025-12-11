У Мюнхені праворадикали в образах Санта-Клаусів роздавали листівки з антиміграційними гаслами

Ймовірні члени групи "Ідентитарного руху" Німеччини переодяглися в Санта-Клаусів і роздавали листівки з праворадикальними гаслами в метро Мюнхена.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними поліції, у вівторок, 9 грудня, ймовірні члени групи сіли в поїзд метро та роздавали фіктивні "посадкові талони" для "прохачів притулку та нелегальних мігрантів".

На талонах було написано "З Німеччини до вашої батьківщини". Свідки згодом повідомили про інцидент поліції.

За словами речниці, ця акція пов'язана з "Повстанням в шкіряних штанях", яке Баварське управління з охорони конституції приписує праворадикальному "Ідентитарному руху".

Державна служба безпеки взяла на себе розслідування і, за словами речниці поліції, розслідує підозру в розпалюванні ненависті.

"Ідентитарний рух" – це праворадикальний рух, який сповідує расистські та ісламофобські погляди і неодноразово привертав до себе увагу протестами. У Німеччині ця група перебуває під наглядом Управління з охорони конституції.

"Ідентитарний рух" вважає себе "патріотичним молодіжним рухом". За даними Управління з охорони конституції, він діє по всій території країни через регіональні підгрупи та інтенсивно використовує соціальні мережі.

Зазначимо, у Німеччині нещодавно поновили заклики до заборони ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" як екстремістської після створення її нового молодіжного крила, що мало б мати менш негативний імідж, аніж розпущена організація.

Водночас станом на початок грудня рейтинг ультраправої партії "АдН" знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію.