В Мюнхене праворадикалы в образах Санта-Клаусов раздавали листовки с антимиграционными лозунгами

Предполагаемые члены группы "Идентитарного движения" Германии переоделись в Санта-Клаусов и раздавали листовки с праворадикальными лозунгами в метро Мюнхена.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По данным полиции, во вторник, 9 декабря, вероятные члены группы сели в поезд метро и раздавали фиктивные "посадочные талоны" для "просителей убежища и нелегальных мигрантов".

На талонах было написано "Из Германии на вашу родину". Свидетели впоследствии сообщили об инциденте полиции.

По словам пресс-секретаря, эта акция связана с "Восстанием в кожаных штанах", которое Баварское управление по охране конституции приписывает праворадикальному "Идентитарному движению".

Государственная служба безопасности взяла на себя расследование и, по словам пресс-секретаря полиции, расследует подозрение в разжигании ненависти.

"Идентитарное движение" – это праворадикальное движение, которое исповедует расистские и исламофобские взгляды и неоднократно привлекало к себе внимание протестами. В Германии эта группа находится под надзором Управления по охране конституции.

"Идентитарное движение" считает себя "патриотическим молодежным движением". По данным Управления по охране конституции, оно действует по всей территории страны через региональные подгруппы и интенсивно использует социальные сети.

Отметим, в Германии недавно возобновили призывы к запрету ультраправой партии "Альтернативы для Германии" как экстремистской после создания ее нового молодежного крыла, которое должно иметь менее негативный имидж, чем распущенная организация.

В то же время по состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "АдГ" снова вырос и вернулся к одному из самых больших показателей за всю ее историю.