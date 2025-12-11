ЗМІ: Німеччина відкидає ідею створення нового оборонного банку для ЄС та НАТО

Німеччина виступила проти створення нового багатостороннього оборонного банку, який би став глобальним кредитором для допомоги у переозброєнні європейських країн та країн-членів НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Reuters.

У коментарі агенції Міністерство фінансів Німеччини заявило, що уряд Німеччини виступає проти створення нових інструментів фінансування для сектору озброєнь. Там додали, що ні концепція глобального банку оборони, безпеки та стійкості, ні концепція Європейського банку переозброєння наразі не обговорюються в органах ЄС чи НАТО.

"Зміцнення оборонного потенціалу є новим пріоритетом для німецького уряду. Уряд Німеччини зосереджується на швидкому впровадженні чинних інструментів відповідно до вимог держав-членів щодо можливостей", – заявив агентству Reuters речник міністерства фінансів Німеччини.

Речник додав, що фінансування має бути забезпечено через нещодавно створений Європейським Союзом механізм SAFE, яка надає державам-членам позики на суму до 150 мільярдів євро для спільних оборонних закупівель.

Дві конкуруючі пропозиції щодо створення нової багатосторонньої інституції, яка допоможе залучити кошти для переозброєння, намагалися заручитися підтримкою урядів і банків. Як глобальний банк оборони, безпеки та стійкості, так і Європейський банк переозброєння мають на меті створити інституцію з найвищим кредитним рейтингом AAA, щоб швидко мобілізувати капітал для європейських оборонних закупівель, але розходяться в питаннях членства та умов кредитування.

Раніше повідомлялося, що США закликають європейських союзників по НАТО перебрати на себе відповідальність за всі конвенційні оборонні можливості Альянсу до 2027 року.

Також у США допускають, що Німеччина у майбутньому може перебрати на себе командування силами НАТО в Європі.