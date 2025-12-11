Германия отвергает идею создания нового оборонного банка для ЕС и НАТО

Германия выступила против создания нового многостороннего оборонного банка, который бы стал глобальным кредитором для помощи в перевооружении европейских стран и стран-членов НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В комментарии агентству Министерство финансов Германии заявило, что правительство Германии выступает против создания новых инструментов финансирования для сектора вооружений. Там добавили, что ни концепция глобального банка обороны, безопасности и устойчивости, ни концепция Европейского банка перевооружения пока не обсуждаются в органах ЕС или НАТО.

"Укрепление оборонного потенциала является новым приоритетом для немецкого правительства. Правительство Германии сосредотачивается на быстром внедрении действующих инструментов в соответствии с требованиями государств-членов относительно возможностей", – заявил агентству Reuters представитель министерства финансов Германии.

Представитель добавил, что финансирование должно быть обеспечено через недавно созданный Европейским Союзом механизм SAFE, который предоставляет государствам-членам займы на сумму до 150 миллиардов евро для совместных оборонных закупок.

Два конкурирующих предложения по созданию новой многосторонней институции, которая поможет привлечь средства для перевооружения, пытались заручиться поддержкой правительств и банков. Как глобальный банк обороны, безопасности и устойчивости, так и Европейский банк перевооружения имеют целью создать институцию с самым высоким кредитным рейтингом AAA, чтобы быстро мобилизовать капитал для европейских оборонных закупок, но расходятся в вопросах членства и условий кредитования.

Ранее сообщалось, что США призывают европейских союзников по НАТО взять на себя ответственность за все конвенционные оборонные возможности Альянса до 2027 года.

Также в США допускают, что Германия в будущем может взять на себя командование силами НАТО в Европе.