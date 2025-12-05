ЗМІ: США хочуть, щоб Європа взяла на себе майже всі оборонні спроможності НАТО до 2027 року

Сполучені Штати закликають європейських союзників по НАТО перебрати на себе відповідальність за всі конвенційні оборонні можливості Альянсу, від розвідки до ракет, до 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters з посиланням на представників Пентагону.

Перекладання цього тягаря зі США на європейських членів НАТО кардинально змінить те, як Сполучені Штати співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

Як стверджують джерела Reuters, такий сигнал було передано цього тижня на зустрічі у Вашингтоні співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО, та кількох європейських делегацій. Для європейців такий стислий термін видався нереалістичним.

На зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон не задоволений кроками, які Європа зробила у зміцненні свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За словами джерел, американські посадовці повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає вимоги до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

Нагадаємо, 4 грудня США опублікували нову стратегію національної безпеки, в якій відзначено прагнення до того, щоб НАТО не сприймався як "альянс, що постійно розширюється".

Також у США допускають, що Німеччина у майбутньому може перебрати на себе командування силами НАТО в Європі.