Посол Трампа озвучив, яка країна могла б взяти на себе командування НАТО в Європі

Сполучені Штати допускають, що Німеччина у майбутньому може перебрати на себе командування силами НАТО в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посланець президента Дональда Трампа при НАТО Метью Вітакер, його слова наводить The Times.

У своїх коментарях на Берлінській конференції з питань безпеки у вівторок ввечері Вітакер сказав, що довгостроковою "амбітною метою" Вашингтона є те, щоб Берлін призначив верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, оскільки Європа бере на себе більшу відповідальність за свою оборону.

Протягом усієї історії НАТО, починаючи з 1951 року, цю посаду незмінно обіймав чотиризірковий генерал США. З липня цю посаду обіймає генерал ВПС США Алексус Гринкевич.

Посол США заявив, що Трамп повністю розуміє важливість Альянсу, і що підтримка Вашингтоном його центральної статті 5 про взаємну оборону залишається "непорушною".

Потім він висловив похвалу Німеччині за допомогу в узгодженні нової мети НАТО для союзників витратити 3,5% ВВП на збройні сили і ще 1,5% на ширші питання безпеки.

Вітакер назвав Берлін "яскравим прикладом" для інших союзників і закликав їх "активізуватися" та наслідувати німців у "посиленні стримувальної спроможності Альянсу та... підтримці України".

У відповідь на запитання, чи не спричинить військово сильніша Європа ускладнень для США, він відповів: "Я з нетерпінням чекаю на день, коли Німеччина прийде до Сполучених Штатів і скаже: "Ми готові зайняти посаду верховного головнокомандувача Альянсу". Я думаю, що ми ще далекі від цього, але я з нетерпінням чекаю на ці дискусії".

"Можливо, через 15 років, а може й раніше, ми (будемо) вести цю дискусію, (під час якої) Європа скаже, що готова перейняти справжнє лідерство, яке Сполучені Штати продемонстрували протягом останніх 76 років (з часу заснування НАТО)", – додав представник США.

У відповідь генерал-лейтенант Вольфганг Вієн, представник Німеччини у військовому комітеті НАТО, сказав, що він "трохи здивований" цією пропозицією.

Нагадаємо, у жовтні командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

