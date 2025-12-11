Президент Польщі: Європейський Союз перебуває в стані хаосу

Президент Польщі Кароль Навроцький, відповідаючи на запитання, в якому становищі зараз перебуває ЄС в цілому, заявив про "хаос", який охопив Євросоюз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Ризі під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, його слова наводить Delfi.

Навроцький зазначив, що країни Центральної Європи "вже довгі роки говорили" про "кризу і хаос" в ЄС, а також про те, що "Європа займається не тими справами, які є найбільш важливими".

"Ми поруч з агресивною, імперською Росією, і займаємося тими справами, які важливі для того, щоб Європа існувала. Тут, в Латвії, в Польщі, Румунії, починається безпека Європи", – сказав Кароль Навроцький.

Коментуючи нову американську стратегію з нацбезпеки, польський президент сказав, що вона "не може бути сюрпризом ні для кого, хто стежить за висловлюваннями президента Трампа".

На його думку, позиція Трампа не суперечить тому, що Європі слід самостійно брати відповідальність за свою безпеку, самостійно платити за свою безпеку.

"Європейський Союз перебуває в стані хаосу, і суть демократії – говорити про це. Я як людина підтримую участь Польщі в Європейському Союзі, і нам треба поставити питання Європейському Союзу: чи йде він у правильному напрямку?" – підсумував Навроцький.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що Стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.

