Президент Польши: Европейский Союз находится в состоянии хаоса

Президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на вопрос в каком положении сейчас находится ЕС в целом, заявил о "хаосе", который охватил Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Риге во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, его слова приводит Delfi.

Навроцкий отметил, что страны Центральной Европы "уже долгие годы говорили" о "кризисе и хаосе" в ЕС, а также о том, что "Европа занимается не теми делами, которые наиболее важны".

"Мы рядом с агрессивной, имперской Россией, и занимаемся теми делами, которые важны для того, чтобы Европа существовала. Здесь, в Латвии, в Польше, Румынии, начинается безопасность Европы", – сказал Кароль Навроцкий.

Комментируя новую американскую стратегию по нацбезопасности, польский президент сказал, что она "не может быть сюрпризом ни для кого, кто следит за высказываниями президента Трампа".

По его мнению, позиция Трампа не противоречит тому, что Европе следует самостоятельно брать ответственность за свою безопасность, самостоятельно платить за свою безопасность.

"Европейский Союз находится в состоянии хаоса, и суть демократии – говорить об этом. Я как человек поддерживаю участие Польши в Европейском Союзе, но нам надо задать вопрос Европейскому Союзу: идет ли он в правильном направлении?" – подытожил Навроцкий.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

