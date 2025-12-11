ЕС во Львове запустил "заменитель" переговоров с Украиной в обход Орбана

На неформальном заседании Совета по общим делам (в компетенцию этого органа входит также расширение) ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Об этом заявили датский министр по вопросам ЕС Мари Бьер и еврокомиссар Марта Кос, сообщает из Львова корреспондент "Европейской правды".

Мари Бьер выразила сожаление по поводу того, что правительство Виктора Орбана так и не отменило свою блокаду, из-за чего другие европейские страны были вынуждены искать пути ее обхода.

"Многие из нас разочарованы тем, что мы не смогли официально открыть Кластер 1, но я очень горжусь тем, что нам удалось согласовать технический процесс – фронтлоудинг (frontloading)", – заявила министр.

"Сегодня мы подтвердили этот новый подход, и следующее председательство, председательство Кипра, сможет его продолжить... Это означает, что процесс расширения с участием Украины не остановился", – сообщила представительница датского голосования.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что теперь Украина и ЕС перешли на технический процесс, по которому нет опасности вето с венгерской стороны. "Сегодня страны-члены ЕС дали четкое направление работы... Есть перечень реформ, и никто не может наложить вето на проведение Украиной этих реформ", – заявила она.

Мари Бьер уточнила, что этот путь, по сути, означает обход венгерского вето, но на определенное время. Для закрытия переговорных глав необходимо получить согласие всех членов ЕС, и это невозможно обойти.

"Процедуры расширения требуют единодушия для открытия переговорных кластеров. Мы не смогли снять эту блокировку, но мы выбрали другой подход... Даже если формально блокада есть, мы можем продолжать техническую работу, которую необходимо выполнить (в рамках переговоров). А потом, когда блокада будет снята, мы сможем очень быстро открыть переговорные кластеры и закрыть их", – заявила министр.

