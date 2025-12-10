Єврокомісарка Кос "не хвилюється" через блокування Угорщиною руху України до ЄС

Комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос сказала в середу, що впевнена, що Угорщина не зірве шлях України до членства в ЄС, який вона назвала "неминучим".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під час відвідування теплової електростанції на заході України, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, Кос спитали про її ставлення до блокування Угорщиною євроінтеграції України.

"Я не хвилююся. Я б хвилювалася, якби були реальні підстави для занепокоєння", – сказала вона.

Єврокомісарка сказала, що членство України в ЄС "є неминучим" і що вона розглядає його "як політичну гарантію безпеки" держави, додавши, що "на території Європейського Союзу ніколи не було війни".

"Чим швидше будуть здійснені необхідні реформи, тим швидше може просуватися процес", – додала Кос.

Прямо згадавши угорського премʼєр-міністра, вона сказала: "Нам не потрібен Орбан, щоб здійснити реформи, необхідні для вступу України до ЄС".

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на основі поточного поступу у євроінтеграційних реформах вважає, що Київ має шанси завершити переговори про вступ у 2028 році.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанси вступити до ЄС раніше 2030 року.

Читайте також: Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва