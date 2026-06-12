Мелоні закликала союзників по НАТО переглянути підхід до витрат на оборону

Італія цьогоріч збільшить свій офіційний оборонний бюджет, однак союзники по НАТО повинні переглянути свої військові пріоритети, оскільки безпілотники, супутники та цифрові технології кардинально змінюють характер ведення бойових дій.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку цитує Reuters, інформує "Європейська правда".

Виступаючи перед парламентом, Мелоні повідомила, що на саміті НАТО в липні вона оголосить про те, що в 2026 році Італія буде спрямовувати на оборону та безпеку близько 2,8% ВВП, що на 0,71 процентного пункту більше, ніж минулого року.

Основна частина цього збільшення припадатиме на видатки, пов’язані з внутрішньою безпекою, зокрема на деякі функції поліції, причому Італія скористається правилами НАТО, щоб включити до свого бюджету статті, які раніше були виключені.

Однак Мелоні застерегла від дискусії, зосередженої виключно на загальних цільових показниках видатків, зазначивши, що війна в Україні продемонструвала: сучасну військову потужність не можна оцінювати лише за традиційними системами озброєння чи обсягом видатків.

Посилаючись на Україну, Мелоні зазначила, що лінія фронту заблокована і заповнена дронами.

"Через це нічого не рухається, і ми бачили, як танки вартістю мільйони євро знищуються дронами, які коштують у середньому 20 тисяч євро", – сказала Мелоні.

За її словами, західні союзники повинні оцінити "цінність супутника, розміщеного у вигідній позиції, порівняно з танком або авіаносцем, розміщеними у вигідній позиції", додавши, що дані необхідно захищати на стратегічному рівні.

"Є країни, які замість того, щоб набирати солдатів, навчають дітей, звиклих грати в PlayStation, готуючи їх до дистанційного керування дронами у разі можливої війни. Це дискусія, яку Захід повинен провести", – вказала очільниця уряду Італії.

Варто зазначити, що останнім часом між главою італійського уряду Джорджею Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

На цьому тлі американський президент допустив можливість скорочення чисельності американських військ в країні заявивши, що "Італія нічим не допомогла" у війні проти Ірану.