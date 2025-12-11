В Британии предупредили о "худшем сценарии" для больниц из-за "супергриппа"

Руководство системы здравоохранения в Великобритании предупредило, что британские больницы столкнулись с "худшим сценарием" из-за "волны супергриппа": количество госпитализаций с этой болезнью выросло на 55% за неделю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Медики призвали людей, которые чувствуют себя больными, носить защитные маски в общественном транспорте. Некоторые больницы уже требуют их обязательного ношения.

Все большее количество людей призывают записываться на прививку от гриппа, поскольку вирус быстро распространяется.

NHS England, Национальная служба здравоохранения Англии, сообщила, что на прошлой неделе в больничных койках находилось в среднем 2660 пациентов с гриппом. Это самый высокий показатель для этого времени года, который вырос более чем вдвое за неделю, и который в службе охарактеризовали как "беспрецедентную волну супергриппа".

"Количество пациентов в больницах с гриппом чрезвычайно высоко для этого времени года", – заявила профессор Мегана Пандит, национальный медицинский директор NHS.

"Еще хуже то, что оно продолжает расти, и пика еще не видно, поэтому в NHS ожидают несколько чрезвычайно сложных недель", – добавила она.

В Европе в целом также сталкиваются с необычно ранним и тяжелым сезоном гриппа, и органы здравоохранения по всему континенту предупреждают о росте числа случаев, вызванном мутировавшим штаммом вируса.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний в прошлом месяце заявил, что выявление случаев "растет намного раньше, чем обычно", и призвал уязвимые группы вакцинироваться "без промедления".

