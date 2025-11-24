Колишній прем'єр Британії заявив, що лікувався від раку

Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Британії Девід Камерон повідомив, що лікувався від раку простати.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Камерон звернувся до сімейного лікаря для проведення тесту на простатоспецифічний антиген (PSA), який виявляє білки, пов'язані з раком простати, після того, як його дружина наполягла на тому, щоб він записався на прийом.

Результати тесту показали, що його показники були тривожно високими. Після повторної біопсії йому повідомили, що у нього рак.

"Ти завжди боїшся почути ці слова. І коли вони буквально виходять з рота лікаря, ти думаєш: "О, ні, він це скаже. Він це скаже. О Боже, він це сказав". Потім настає час наступного рішення. Проходити лікування? Або спостерігати і чекати?" – поділився Камерон.

Він зазначив, що його старший брат Александр помер від раку підшлункової залози в тому ж віці, в якому він є зараз.

"Я вирішив досить швидко. Я хотів рухатися вперед, і саме це я й зробив", – сказав він.

Колишній прем'єр-міністр вирішив пройти фокальну терапію – лікування, під час якого за допомогою голок подаються електричні імпульси для знищення ракових клітин.

Йому зробили МРТ після лікування приблизно в той час, коли США атакували атомну електростанцію в Ірані.

"Це було в той самий тиждень, коли Дональд Трамп говорив про оцінку збитків від бомби. Я отримав свою власну оцінку збитків від бомби", – пожартував він.

Експрем’єр зазначив, що підтримує заклик благодійної організації Prostate Cancer Research щодо впровадження скринінгу для чоловіків з високим ризиком захворювання.

"Я не особливо люблю обговорювати свої особисті інтимні проблеми зі здоров'ям, але відчуваю, що повинен це зробити. Будьмо чесними. Чоловіки не дуже добре вміють говорити про своє здоров'я. Ми схильні відкладати справи на потім", – додав Камерон.

Зараз він повністю одужав і більше не хворіє на рак. Колишній лідер консерваторів навіть приєднався до олімпійського чемпіона з велоспорту сера Кріса Хоя, колишнього ведучого Sky News Дермота Мурнагана та іншого колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака в кампанії за покращення діагностики та лікування.

Як зазначається, щороку в Британії від раку простати помирають приблизно 12 тисяч чоловіків, що робить його найпоширенішим видом раку серед чоловіків у країні.

В рамках триваючого дослідження вивчається, як медичні працівники можуть використовувати тести на PSA разом з іншими методами діагностики для поліпшення скринінгу.

Нагадаємо, у травні 82-річний експрезидент США Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки.

Після цього він проходив променеву та гормональну терапію. У вересні Байден також мав хірургічну процедуру з видалення раку шкіри.

Наприкінці жовтня експрезидент США завершив курс променевої терапії, який проходив для лікування раку простати.

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.