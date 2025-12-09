ЗМІ: міністр оборони Німеччини скасував закордонні поїздки через хворобу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скасував традиційні різдвяні поїздки до країн, де дислокуються німецькі військові, оскільки підхопив грип.

Про це стало відомо Bild, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок вранці Борис Пісторіус мав вирушити у свою традиційну різдвяну поїздку, щоб подякувати німецьким військовим за кордоном за службу Німеччині.

Цього разу очільник оборонного відомства мав поїхати до Румунії та Польщі, де загалом дислоковані понад 300 німецьких солдатів.

У понеділок ввечері, за кілька годин до початку давно запланованої поїздки, Федеральне міністерство оборони оголосило, що "запланована різдвяна місія з федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом скасована через його хворобу".

За інформацією видання, Пісторіус страждає на грипозну інфекцію, яка наразі унеможливлює для нього 30-годинну поїздку з ночівлею за кордоном.

У поїздці Пісторіуса замінить парламентський державний секретар Нільс Шмідт, який обіймає посаду в Міністерстві оборони з травня 2025 року.

Він уже представляв Бориса Пісторіуса у федеральному кабінеті Фрідріха Мерца в серпні. Однак різдвяна місія від імені міністра оборони буде першою.

Візит Пісторіуса був оголошений урядом Румунії минулого тижня, але ввечері в понеділок румунське Міністерство оборони оголосило про його скасування.

Про скасування візиту Пісторіуса стало відомо на тлі того, що в Румунії досі немає постійного очільника Міноборони.

Попередній міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку наприкінці листопада після того, як з'ясувалося, що він вказав неправдиві дані про свою освіту у резюме.

В урядовій коаліції обіцяють призначити нового міністра до кінця року.