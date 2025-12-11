Рютте: я давно припинив вгадувати, що у Путіна в голові

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що вже давно припинив здогадуватись, що на думці у господаря Кремля Владіміра Путіна, натомість генсек звертає увагу на факти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав у четвер під час виступу у Берліні, його цитує The Guardian.

Рютте розповідав про свої детальні переговори з Путіним як колишній прем'єр-міністр Нідерландів, в тому числі – після російського вторгнення в Крим і збиття пасажирського літака MH17.

"Я тоді багато разів розмовляв з Путіним телефоном, а пізніше зустрічався з ним на засіданнях G20 з цього питання, і я вже давно перестав вгадувати, що у нього в голові, а дивлюся на факти", – сказав Рютте.

"Факт, що у вас є диктатор, готовий пожертвувати 1,1 мільйона власного народу... якщо у вас є диктатор, готовий зробити це, бо має божевільну ідею про якусь історичну мету... то ви маєте бути дуже обережними, і ми маємо бути готовими", – додав він.

Рютте також застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, та закликав до негайних дій.

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років.