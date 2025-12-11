Рютте: я давно перестал угадывать, что у Путина в голове

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что уже давно перестал догадываться, что на уме у хозяина Кремля Владимира Путина, зато генсек обращает внимание на факты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал в четверг во время выступления в Берлине, его цитирует The Guardian.

Рютте рассказывал о своих детальных переговорах с Путиным как бывший премьер-министр Нидерландов, в том числе – после российского вторжения в Крым и сбивания пассажирского самолета MH17.

"Я тогда много раз разговаривал с Путиным по телефону, а позже встречался с ним на заседаниях G20 по этому вопросу, и я уже давно перестал угадывать, что у него в голове, а смотрю на факты", – сказал Рютте.

"Факт, что у вас есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа... если у вас есть диктатор, готовый сделать это, потому что имеет безумную идею о какой-то исторической цели... то вы должны быть очень осторожными, и мы должны быть готовыми", – добавил он.

Рютте также предостерег государства Альянса, что они являются следующей целью России, и призвал к немедленным действиям.

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет.