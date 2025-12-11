Зеленський пояснив, як США можуть впливати на вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому в рамках мирних переговорів зі США піднімається питання вступу України в ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами в Києві.

Президент відзначив, що питання майбутнього членства України в Євросоюзі залежить від європейців, але також і від американців.

"Якщо ми погодимо угоду, в якій зазначено, коли Україна стає членом Євросоюзу, то американці будуть як сторона цього погодження робити все, щоб і наша європейськість не була заблокована іншими в Європі, на кого вони мають вплив", – пояснив президент.

Він наголосив, що США можуть робити кроки щодо "розблокування деякими державами" нашого шляху до Євросоюзу. Зокрема, вони "можуть працювати політично".

"Ми з вами розуміємо, що президент США має ті чи інші важелі впливу, і що це спрацює на тих, хто зараз блокує Україну", – додав Зеленський, вочевидь, маючи на увазі позицію Угорщини.

Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що розблокування технічних переговорів з ЄС дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія.