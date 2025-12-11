Україна готується завершити вступні переговори з ЄС швидше ніж за два роки

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що розблокування технічних переговорів з ЄС дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після засідання Ради ЄС у Львові.

За словами Качки, на користь пришвидшення свідчить те, що зараз йдеться не лише про технічний переговорний процес, а й про безпекові питання. Крім того, він послався на оцінку з боку Європейської комісії.

"Цієї осені Єврокомісія повідомила, що переговори мають завершитися у 2028 році. Це означає, що все наше домашнє завдання (необхідне для завершення переговорного процесу) має бути виконане протягом наступних 24 місяців", – наголосив він.

"А враховуючи, що вступ (України до ЄС. – Ред.) є одним із наріжних каменів переговорів про майбутній мир, а також гарантії безпеки, цей термін може бути навіть коротшим, ніж 24 місяці", – зауважив віцепрем'єр.

Тарас Качка також визнав що зараз немає підстав говорити про угорське блокування як про перепону подальшому руху України, оскільки тепер все залежить від українських дій.

"Все залежить від України. Зараз це на 100% стосується українських реформ, і це буде залежати від того, як швидко ми зможемо рухатися", – визнав він.

Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Детально про формат Frontloading читайте у статті ЄП "Завантаження в обхід Орбана".

Також на зустрічі Тарас Качка підтвердив, що Україна починає рух до вступу ЄС за новою схемою.