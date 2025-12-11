Зеленский объяснил, как США могут повлиять на вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему в рамках мирных переговоров с США поднимается вопрос вступления Украины в ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами в Киеве.

Президент отметил, что вопрос будущего членства Украины в Евросоюзе зависит от европейцев, но также и от американцев.

"Если мы согласуем соглашение, в котором указано, когда Украина становится членом Евросоюза, то американцы будут как сторона этого соглашения делать все, чтобы и наша европейскость не была заблокирована другими в Европе, на кого они имеют влияние", – пояснил президент.

Он подчеркнул, что США могут предпринимать шаги по "разблокированию некоторыми государствами" нашего пути в Евросоюз. В частности, они "могут работать политически".

"Мы с вами понимаем, что президент США имеет те или иные рычаги влияния, и что это сработает на тех, кто сейчас блокирует Украину", – добавил Зеленский, очевидно, имея в виду позицию Венгрии.

Ранее во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка убежден, что разблокирование технических переговоров с ЕС позволит завершить процесс быстрее, чем просит Еврокомиссия.