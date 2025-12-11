Укр Рус Eng

Біля німецького Магдебурга ловили уздовж траси десятки курей, що розбіглися з фури після аварії

Новини — Четвер, 11 грудня 2025, 18:45 — Марія Ємець

Поблизу німецького міста Магдебург зазнала аварії вантажівка, що перевозила сотні живих курей, внаслідок чого птахи розбіглися і на трасі тимчасово перекривали рух.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда". 

Фура з сотнями птахів з невідомої причини частково перекинулась біля міста Брауншвейг. Частина кліток з курми випали назовні та відкрилися, десятки птахів розбіглися у полі та уздовж дороги. 

 

Водій вантажівки не постраждав. 

У зв'язку з аварією трасу перекрили, на місце приїхали фахівці ветеринарної служби для відлову курей. 

 
За даними 2024 року, поголів’я свійських курей-несучок у Німеччині в 2024 році налічувало понад 45 млн. Трохи менше чверті з них утримували на вільному вигулі, 58% – у закритих приміщеннях, 4,3% – у клітках. 

Як відомо, паралельно птахівники по всій Європі потерпають від епідемії пташиного грипу

Спалах хвороби у Німеччині в 2025 році став найгіршим за три роки.

У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір, перевозити їх, організовувати ярмарки тощо. 

