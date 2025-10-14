У Німеччині невідомі влаштували курник у вагоні потяга

У Німеччині невідомі зловмисники розкидали солому і перевезли трьох курей у купе першого класу поїзда S-Bahn з Ессена до Кельна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За інформацією, отриманою виданням, невідомі перетворили купе першого класу поїзда S6 з Ессена до Кельна на рухомий курник.

"У поїзді знаходилося кілька курей; поїзд був засипаний соломою і землею, що робило його схожим на курник", – йдеться у внутрішньому звіті про інцидент.

На фотографіях, які зараз також поширюються в соціальних мережах, видно трьох курей на товстому шарі соломи. Повідомляється, що птахів помітили лише на кінцевій зупинці поїзда.

Машиніст повідомив органи влади про свою знахідку. Відреагували федеральна поліція, пожежна служба та служба порятунку тварин. У відповідь на запит Spiegel речник федеральної поліції підтвердив операцію і заявив, що птахи перебувають під опікою Кельнської служби порятунку тварин. За його словами, на місці не вдалося встановити ні перевізників, ні навіть власників курей.

Федеральна поліція подала скаргу на невідому особу. Згідно з німецьким законодавством, перевезення тварин є "адміністративним правопорушенням через забруднення залізничних об'єктів".

Залишається незрозумілим, чи можуть записи з камер відеоспостереження з поїзда дати якісь підказки про походження птахів. За даними Федеральної поліції, аналіз відеозаписів може зайняти кілька днів.

Нагадаємо, в німецькому місті Дортмунд з ботанічного саду Ромбергпарк невідомі викрали квітку під назвою аморфофалюс велетенський, яка вважається найсмердючішою у світі.

А у липні в Італії затримали 58-річного фермера за пошкодження резервуара акведука Палацу Казерта біля Неаполя, з якого він крав воду.