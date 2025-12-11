Возле немецкого Магдебурга ловили вдоль трассы десятки кур, разбежавшихся из фуры после аварии

Вблизи немецкого города Магдебург потерпел аварию грузовик, перевозивший сотни живых кур, в результате чего птицы разбежались и на трассе временно перекрывали движение.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Фура с сотнями птиц по неизвестной причине перевернулась возле города Брауншвейг. Часть клеток с курами выпали наружу и открылись, десятки птиц разбежались по полю и вдоль дороги.

Водитель грузовика не пострадал.

В связи с аварией трассу перекрыли, на место приехали специалисты ветеринарной службы для отлова кур.

По данным 2024 года, поголовье домашних кур-несушек в Германии в 2024 году насчитывало более 45 млн. Чуть менее четверти из них содержали на свободном выгуле, 58% – в закрытых помещениях, 4,3% – в клетках.

Как известно, параллельно птицеводы по всей Европе страдают от эпидемии птичьего гриппа.

Вспышка болезни в Германии в 2025 году стала худшей за три года.

В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу, перевозить ее, организовывать ярмарки и т. п.