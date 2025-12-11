Парламент Австрії засудив порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

Парламент Австрії підтримав резолюцію з осудом порушення Росією прав людини на окупованих територіях України та поводження з українцями у полоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сибіга зазначив, що усі фракції австрійського парламенту одностайно підтримали резолюцію з осудом системних порушень Росією прав людини на окупованих територіях України та практик, що застосовуються до військовополонених українців.

Important news from the Austrian Parliament @OeParl: all parliamentary factions unanimously adopted a resolution condemning Russia’s systematic human rights violations in Ukraine’s temporarily occupied territories and its inhumane treatment of Ukrainian prisoners of war.



We are… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 11, 2025

"Вдячні парламенту Австрії та усім депутатам, які підтримали рішення. Це ще один сильний міжнародний голос за справедливість та відповідальність. Ще один доказ, що нейтралітет – не означає байдужість", – зазначив Сибіга.

Він висловив очікування, що ця тема залишатиметься у фокусі уваги усіх демократичних країн світу.

Нагадаємо, понад 40 країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії.

У ЄС покарали санкціями росіян, причетних до катування журналістки Вікторії Рощиної, яку вбили у полоні.

Президент України Володимир Зеленський на грудневій зустрічі з Папою Римським Левом XIV піднімав питання про долю українців у полоні та викрадених Росією українських дітей.