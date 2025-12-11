Укр Рус Eng

Парламент Австрії засудив порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

Новини — Четвер, 11 грудня 2025, 19:06 — Марія Ємець

Парламент Австрії підтримав резолюцію з осудом порушення Росією прав людини на окупованих територіях України та поводження з українцями у полоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. 

Сибіга зазначив, що усі фракції австрійського парламенту одностайно підтримали резолюцію з осудом системних порушень Росією прав людини на окупованих територіях України та практик, що застосовуються до військовополонених українців. 

"Вдячні парламенту Австрії та усім депутатам, які підтримали рішення. Це ще один сильний міжнародний голос за справедливість та відповідальність. Ще один доказ, що нейтралітет – не означає байдужість", – зазначив Сибіга. 

Він висловив очікування, що ця тема залишатиметься у фокусі уваги усіх демократичних країн світу. 

Нагадаємо, понад 40 країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії.

У ЄС покарали санкціями росіян, причетних до катування журналістки Вікторії Рощиної, яку вбили у полоні. 

Президент України Володимир Зеленський на грудневій зустрічі з Папою Римським Левом XIV піднімав питання про долю українців у полоні та викрадених Росією українських дітей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Війна з РФ Сибіга
Реклама: