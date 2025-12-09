Зеленський обговорив з Папою війну, полонених та повернення викрадених РФ дітей

Президент України Володимир Зеленський, який у вівторок перебуває з візитом у Римі, під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV обговорив питання розв’язаної РФ війни, полонених і повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це йдеться у заяві пресслужби Святого Престолу, повідомляє "Європейська правда".

Папа Лев XIV прийняв українського президента на аудієнції в резиденції у Кастель-Гандольфо.

В ході бесіди, яка була присвячена війні в Україні, понтифік наголосив на необхідності продовження діалогу щодо припинення бойових дій.

Він також побажав, "щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру".

Крім того, Зеленський і Папа обговорили питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення викрадених Росією українських дітей до їхніх родин.

Повідомляли, що у другій половині дня у Зеленського запланована двостороння зустріч з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Нагадаємо, дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

