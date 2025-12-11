Парламент Австрии осудил нарушение Россией прав человека на оккупированных территориях Украины

Парламент Австрии поддержал резолюцию с осуждением нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины и обращения с украинцами в плену.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига отметил, что все фракции австрийского парламента единогласно поддержали резолюцию с осуждением системных нарушений Россией прав человека на оккупированных территориях Украины и практик, применяемых к военнопленным украинцам.

Important news from the Austrian Parliament @OeParl: all parliamentary factions unanimously adopted a resolution condemning Russia’s systematic human rights violations in Ukraine’s temporarily occupied territories and its inhumane treatment of Ukrainian prisoners of war.



We are… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 11, 2025

"Благодарны парламенту Австрии и всем депутатам, поддержавшим решение. Это еще один сильный международный голос за справедливость и ответственность. Еще одно доказательство, что нейтралитет – не означает безразличие", – отметил Сыбига.

Он выразил ожидание, что эта тема будет оставаться в фокусе внимания всех демократических стран мира.

Напомним, более 40 стран ОБСЕ инициировали запуск спецмеханизма для расследования пыток украинских военнопленных в России.

В ЕС наказали санкциями россиян, причастных к пыткам журналистки Виктории Рощиной, которую убили в плену.

Президент Украины Владимир Зеленский на декабрьской встрече с Папой Римским Львом XIV поднимал вопрос о судьбе украинцев в плену и похищенных Россией украинских детей.