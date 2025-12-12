У Франції після сутичок фермерів та поліції затримали 4 осіб

У Франції повідомили про чотири затримання після протистояння на півдні країни між жандармерією та великою групою фермерів, що не пускали представників служб на ферму, де підтвердили небезпечне захворювання худоби.

Як повідомляє BFMTV, про це у ранковому ефірі сказав міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс.

Міністр повідомив, що після сутичок біля ферми у селищі Борд-сюр-Аріз, де фермери протестували проти санітарного забою худоби, затримали чотирьох осіб.

За його словами, ніхто внаслідок подій не постраждав. Правоохоронці взяли ферму під контроль ввечері 11 грудня.

Міністр також захистив дії правоохоронців на тлі критики "надмірних масштабів" операції, зокрема того, що там залучили бронемашини, щоб розштовхати транспортні засоби, якими фермери перекрили дорогу.

Нуньєс зазначив, що серед учасників блокади виявились десятки прихильників ультралівого руху і вони агресивно діяли проти поліції. "Ці дії для захисту нашого поголів’я худоби були необхідними", – наполягає він.

Очільник МВС також прокоментував реакцію фермерів в інших районах, що настала на тлі цих подій. Так, в іншій місцевості регіону місцева асоціація фермерів виїхала на протест з десятками тракторами та влаштувала барикади з гною.

"Є акції, зокрема Сільськогосподарської координації та Селянської конфедерації, які проводять блокади, займають розв’язки… Звісно, я закликаю не вдаватися до застосування сили. Не буде ніяких операцій з розгону, якщо не буде ексцесів", – сказав посадовець.

Як повідомляє Le Figaro, пізніше стало відомо про ще один випадок на фермі у департаменті Верхні Піренеї – там у п’ятницю мають забити стадо з 20 корів. Біля ферми також зібрались кілька десятків фермерів, збираючись не допускати туди служби.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня у селищі під кордоном з Іспанією спалахнули сутички між десятками фермерів та правоохоронцями, яких перші намагались не пропустити на ферму, де підтвердили небезпечну хворобу в однієї з 207 корів місцевої породи. Протокол реагування передбачає, що у такому разі потрібно здійснити санітарний забій всього стада.

Місцеві спілки фермерів зі свого боку наполягали застосувати експериментальний протокол та спершу обмежитись забоєм корів, які вже захворіли, а решту вакцинувати та стежити за ситуацією – але на це не погодились.

У Польщі нещодавно знайшли мертвого кабана з африканською чумою свиней, в уряді не виключили, що йдеться про диверсію. Перший за 30 років спалах цієї хвороби в Іспанії спричинив великі проблеми для місцевих фермерів.