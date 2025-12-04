У Польщі знайшли мертвого кабана з африканською чумою свиней: підозрюють диверсію

У Польщі підняли тривогу через знайденого мертвого дикого кабана з африканською чумою свиней у регіоні, де багато ферм з розведення свиней; у міністерстві припускають, що це чиїсь зловмисні дії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Труп дикого кабана знайшли у Лодзькому воєводстві поблизу містечка Пйотркув-Трибунальський. Його обстеження показало, що тварина була заражена африканською чумою свиней – хворобою, що не передається людям, але є великою загрозою для усіх порід свійських свиней та диких кабанів.

У Міністерстві сільського господарства та розвитку сільських територій заявили, що у цьому районі не фіксувалося випадків африканської чуми свиней.

"На думку Ветеринарної інспекції, усе вказує на те, що рештки мертвої тварини, зараженої африканською чумою свиней, умисно перемістили у район зі свинофермами", – зазначили у відомстві.

"Ми не виключаємо диверсії – у тому числі диверсії зі "східним слідом", – заявив міністр Стефан Краєвський, додавши, що це дуже серйозна загроза для польського бізнесу та продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше цієї осені масштабний спалах африканської чуми свиней стався в Іспанії, вперше за останні 30 років. Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано.

2 грудня в іспанській Барселоні розпочала роботу спеціальна група ветеринарів Європейського Союзу, що спеціалізуються на епідеміях, щоб допомогти стримати поширення хвороби.

Як відомо, паралельно птахівники по всій Європі потерпають від епідемії пташиного грипу. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.