Во Франции после столкновений фермеров и полиции задержали 4 человек

Во Франции сообщили о четырех задержаниях после противостояния на юге страны между жандармерией и большой группой фермеров, которые не пускали представителей служб на ферму, где подтвердили опасное заболевание скота.

Как сообщает BFMTV, об этом в утреннем эфире сказал министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Министр сообщил, что после столкновений возле фермы в поселке Борд-сюр-Ариз, где фермеры протестовали против санитарного убоя скота, задержали четырех человек.

По его словам, никто в результате событий не пострадал. Правоохранители взяли ферму под контроль вечером 11 декабря.

Министр также защитил действия правоохранителей на фоне критики "чрезмерных масштабов" операции, в частности того, что там задействовали бронемашины, чтобы растолкать транспортные средства, которыми фермеры перекрыли дорогу.

Нуньес отметил, что среди участников блокады оказались десятки сторонников ультралевого движения, и они агрессивно действовали против полиции. "Эти действия для защиты нашего поголовья скота были необходимыми", – настаивает он.

Глава МВД также прокомментировал реакцию фермеров в других районах, которая последовала на фоне этих событий. Так, в другой местности региона местная ассоциация фермеров выехала на протест с десятками тракторов и устроила баррикады из навоза.

"Есть акции, в частности Сельскохозяйственной координации и Крестьянской конфедерации, которые проводят блокады, занимают развязки... Конечно же, я призываю не прибегать к силовым действиям. Не будет никаких операций по разгону, если не будет эксцессов", – сказал чиновник.

Как сообщает Le Figaro, позже стало известно о еще одном случае на ферме в департаменте Верхние Пиренеи – там в пятницу должны забить стадо из 20 коров. Возле фермы также собрались несколько десятков фермеров, собираясь не допускать туда службы.

Напомним, вечером 11 декабря в поселке под границей с Испанией вспыхнули столкновения между десятками фермеров и правоохранителями, которых первые пытались не пропустить на ферму, где подтвердили опасную болезнь у одной из 207 коров местной породы. Протокол реагирования предусматривает, что в таком случае необходимо осуществить санитарный убой всего стада.

Местные союзы фермеров со своей стороны настаивали на применении экспериментального протокола и сначала ограничиться убоем коров, которые уже заболели, а остальных вакцинировать и следить за ситуацией – но на это не согласились.

В Польше недавно нашли мертвого кабана с африканской чумой свиней, в правительстве не исключили, что речь идет о диверсии. Первая за 30 лет вспышка этой болезни в Испании вызвала большие проблемы для местных фермеров.