У німецькому місті постраждали 28 квартир під час знешкодження старої бомби

У німецькому місті Ганау під Франкфуртом під час контрольованого підриву старої бомби постраждали 28 квартир.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

250-кілограмову нерозірвану бомбу німецького виробництва часів Другої світової війни знайшли під час будівельних робіт у районі Гросаугайм. Для її знешкодження евакуювали близько 4500 місцевих мешканців у радіусі кілометра довкола місця знахідки.

У підсумку сила вибуху виявилась набагато більшою, ніж очікували. Встановлені над бомбою контейнери з водою, які мали прийняти на себе весь удар, не впорались із завданням.

З людей ніхто не постраждав, проте вибухова хвиля пошкодила 28 квартир у найближчих будинках, де проживають понад 50 людей. Багатьом, ймовірно, доведеться шукати альтернативну домівку на найближчий час.

"Одна квартира настільки пошкоджена внаслідок вибуху, що наразі є непридатною для проживання", – оголосили у мерії.

Міська влада обіцяє швидку підтримку для постраждалих мешканців "без зайвої бюрократії".

У Нюрнберзі в листопаді через бомбу часів Другої світової евакуювали понад 20 тисяч людей, а в Кілі – кількасот мешканців.

У вересні масштабну евакуацію довелось проводити у Берліні.