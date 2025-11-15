У ще одному німецькому місті знешкодили нерозірвану бомбу часів Другої світової

Сотні людей у німецькому місті Кіль були змушені покинути свої домівки після того, як там знайшли нерозірвану авіабомбу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Майже 1750 людей у Кілі були змушені покинути свої домівки в суботу через знешкодження бомби часів Другої світової війни. Фахівці саперного підрозділу знешкодили 500-кілограмову американську авіаційну бомбу, повідомила поліція.

За даними поліції, в зону евакуації в районі Суксдорф потрапили 860 домогосподарств, а також комерційні будівлі та присадибні ділянки.

Операція зі знешкодження бомби затрималася приблизно на годину, оскільки, за даними поліції, люди все ще перебували в зоні відчуження, незважаючи на евакуацію. Фахівці нарешті змогли розпочати свою роботу незабаром після 11 години ранку.

О 12:20 влада дала добро: "Перекриття доріг буде знято найближчим часом, і всі мешканці зможуть повернутися до своїх домівок". Місто організувало тимчасовий притулок і центр прийому у сусідній середній школі. Під час операції зі знешкодження бомби також довелося тимчасово закрити регіональну залізничну лінію між Кілем і Еккернфорде.

Американська бомба, що не розірвалася, була виявлена під час аналізу історичних аерофотознімків. Вона була закопана на глибині близько трьох метрів у землю під трав'янистою рослинністю. Столиця Шлезвіг-Гольштейну піддавалася сильним бомбардуванням під час Другої світової війни. Донині там залишаються суднобудівні верфі, військово-морські бази та вхід до Кільського каналу.

Крім того, в Нюрнберзі успішно знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни вагою близько 450 кілограмів. Нерозірваний боєприпас був виявлений під час будівельних робіт в районі Гроссройт і призвів до однієї з найбільших евакуацій в новітній історії міста.

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Крім того, у центрі Кракова перекривали вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.