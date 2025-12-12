В немецком городе пострадали 28 квартир при обезвреживании старой бомбы

В немецком городе Ганау под Франкфуртом во время контролируемого подрыва старой бомбы пострадали 28 квартир.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

250-килограммовую неразорвавшуюся бомбу немецкого производства времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ в районе Гросаугайм. Для ее обезвреживания эвакуировали около 4500 местных жителей в радиусе километра вокруг места находки.

В итоге сила взрыва оказалась гораздо большей, чем ожидалось. Установленные над бомбой контейнеры с водой, которые должны были принять на себя весь удар, не справились с задачей.

Из людей никто не пострадал, однако взрывная волна повредила 28 квартир в ближайших домах, где проживают более 50 человек. Многим, вероятно, придется искать альтернативное жилье на ближайшее время.

"Одна квартира настолько повреждена в результате взрыва, что сейчас непригодна для проживания", – объявили в мэрии.

Городские власти обещают быструю поддержку для пострадавших жителей "без лишней бюрократии".

В Нюрнберге в ноябре из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали более 20 тысяч человек, а в Киле - несколько сотен жителей.

В сентябре масштабную эвакуацию пришлось проводить в Берлине.