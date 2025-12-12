У Польщі біля кордону з Білоруссю виявили тунель, яким скористалися 180 мігрантів

У Польщі біля кордону з Білоруссю виявили новий тунель довжиною в кілька десятків метрів, через який до країни потрапили 180 іноземців.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Речник прикордонної служби підполковник Анджей Юзьвяк зазначив, що тунель, прокопаний під польсько-білоруським державним кордоном, був виявлений у четвер, 11 грудня, поблизу Наревки в Підляському воєводстві прикордонниками.

Того ж дня понад 180 іноземців перетнули польсько-білоруський кордон через тунель. З них 130 було затримано правоохоронцями. Пошук решти осіб, які незаконно перетнули кордон, триває.

Фото: Х

Фото: Х

За словами Юзьвяка, тунель довжиною в кілька десятків метрів під бар'єром і службовою дорогою мав висоту близько 1,5 м. Його вхід, прихований у лісі, був розташований приблизно за 50 метрів від білоруської сторони кордону, а вихід – приблизно за 10 метрів від бар'єра на польській стороні.

Речник повідомив, що крім прикордонників в операції беруть участь військові та поліцейські, а також використовуються службові собаки. Він зазначив, що затримані іноземці були переважно громадянами Афганістану та Пакистану, а решта – громадянами Індії, Непалу, Бангладеш та інших країн.

Також, за його словами, прикордонники затримали двох водіїв: 69-річного мешканця Малопольського воєводства та 49-річного громадянина Литви, які приїхали забрати мігрантів. Чоловіки мали перевезти іноземців до Західної Європи. Проти них триває подальше провадження.

Прикордонна служба повідомила, що це четвертий тунель під польсько-білоруським кордоном, виявлений цього року співробітниками Прикордонної служби Підляського воєводства.

У жовтні писали, що невідомі прокопали тунель на кілька десятків метрів під парканом на кордоні Польщі і Білорусі. Підкоп починався на білоруській стороні і закінчувався приблизно за 20 метрів від паркану на польській стороні.

Станом на початок листопада було відомо, що з 2021 року, коли почалася міграційна криза, спричинена Білоруссю, понад 200 тисяч нелегальних мігрантів отримали відмову у в'їзді до Польщі, Литви та Латвії.