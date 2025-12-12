В Польше возле границы с Беларусью обнаружили туннель, которым воспользовались 180 мигрантов

В Польше возле границы с Беларусью обнаружили новый туннель длиной в несколько десятков метров, через который в страну попали 180 иностранцев.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Представитель пограничной службы подполковник Анджей Юзьвяк отметил, что тоннель, прокопанный под польско-белорусской государственной границей, был обнаружен пограничниками в четверг, 11 декабря, вблизи Наревки в Подляском воеводстве.

В тот же день более 180 иностранцев пересекли польско-белорусскую границу через туннель. Из них 130 были задержаны правоохранителями. Поиск остальных лиц, которые незаконно пересекли границу, продолжается.

Фото: Х

Фото: Х

По словам Юзьвяка, тоннель длиной в несколько десятков метров под барьером и служебной дорогой имел высоту около 1,5 м. Его вход, скрытый в лесу, был расположен примерно в 50 метрах от белорусской стороны границы, а выход – примерно в 10 метрах от барьера на польской стороне.

Спикер сообщил, что кроме пограничников в операции участвуют военные и полицейские, а также используются служебные собаки. Он отметил, что задержанные иностранцы были преимущественно гражданами Афганистана и Пакистана, а остальные – гражданами Индии, Непала, Бангладеш и других стран.

Также, по его словам, пограничники задержали двух водителей: 69-летнего жителя Малопольского воеводства и 49-летнего гражданина Литвы, которые приехали забрать мигрантов. Мужчины должны были перевезти иностранцев в Западную Европу. Против них продолжается дальнейшее производство.

Пограничная служба сообщила, что это четвертый тоннель под польско-белорусской границей, обнаруженный в этом году сотрудниками Пограничной службы Подляского воеводства.

В октябре писали, что неизвестные прокопали тоннель на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси. Подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.

По состоянию на начало ноября было известно, что с 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Беларусью, более 200 тысяч нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.