Польські прикордонники виявили тунель під парканом на кордоні з Білоруссю
17 жовтня 2025
Невідомі прокопали тунель на кілька десятків метрів під парканом на кордоні Польщі і Білорусі.
Про виявлену польськими прикордонниками знахідку повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський в соцмережі Х, передає "Європейська правда".
За словами міністра, підкоп починався на білоруській стороні і закінчувався приблизно за 20 метрів від паркану на польській стороні.
"Офіцери Прикордонної служби Підляшшя виявили тунель під парканом на польсько-білоруському кордоні. Підкоп починався у Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів по польський бік кордону. Завдяки сучасним електронним системам на огорожі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!" – заявив Кервінський.
‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf– Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025
Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.
У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року. Паркан на кордоні звели, щоб протидіяти нелегальній міграції.
На початку жовтня у Латвії затримали росіянина, що прорізав дірку в паркані для перетину кордону.