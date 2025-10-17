Польські прикордонники виявили тунель під парканом на кордоні з Білоруссю

Невідомі прокопали тунель на кілька десятків метрів під парканом на кордоні Польщі і Білорусі.

Про виявлену польськими прикордонниками знахідку повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський в соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, підкоп починався на білоруській стороні і закінчувався приблизно за 20 метрів від паркану на польській стороні.

"Офіцери Прикордонної служби Підляшшя виявили тунель під парканом на польсько-білоруському кордоні. Підкоп починався у Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів по польський бік кордону. Завдяки сучасним електронним системам на огорожі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!" – заявив Кервінський.

‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025

Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.

У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року. Паркан на кордоні звели, щоб протидіяти нелегальній міграції.

На початку жовтня у Латвії затримали росіянина, що прорізав дірку в паркані для перетину кордону.