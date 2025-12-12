Косово почало приймати депортованих мігрантів із США

Частково визнане Косово почало приймати мігрантів з третіх країн, депортованих із США, які не є вихідцями з Косова.

Про це повідомив тимчасовий прем'єр-міністр Альбін Курті, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Курті, Косово погодилося на прохання адміністрації президента Дональда Трампа спочатку прийняти 50 депортованих осіб.

"Ми приймаємо тих, кого США не хотіли бачити на своїй території", – сказав він.

Тимчасовий прем'єр не навів подробиць про те, з яких країн вони походять, і сказав, що наразі прибули лише одна або дві особи.

Як відомо, Вашингтон шукає партнерів для прийому громадян третіх країн, прагнучи виконати обіцянку Трампа про рекордний рівень депортацій.

Косово, балканська країна з населенням 1,6 млн людей, вже уклало угоду про прийняття 300 іноземних в'язнів з Данії з 2027 року в обмін на 210 млн євро протягом наступного десятиліття і висловило зацікавленість у прийнятті депортованих осіб з Великої Британії.

У травні 2024 року в Австрії підтримали ідею передання засуджених злочинців із країн, що не є членами ЄС, для відбування покарання в Косові.

У листопаді 2025 року писали, що адміністрація Трампа готується депортувати численних українців з остаточними наказами про вислання на зруйновану війною батьківщину.