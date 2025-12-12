Косово начало принимать депортированных мигрантов из США

Частично признанное Косово начало принимать мигрантов из третьих стран, депортированных из США, которые не являются выходцами из Косова.

Об этом сообщил временный премьер-министр Альбин Курти, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Курти, Косово согласилось по просьбе администрации президента Дональда Трампа сначала принять 50 депортированных лиц.

"Мы принимаем тех, кого США не хотели видеть на своей территории", – сказал он.

Временный премьер не привел подробностей о том, из каких стран они происходят, и сказал, что на данный момент прибыли лишь один или два человека.

Как известно, Вашингтон ищет партнеров для приема граждан третьих стран, стремясь выполнить обещание Трампа о рекордном уровне депортаций.

Косово, балканская страна с населением 1,6 млн человек, уже заключила соглашение о приеме 300 иностранных заключенных из Дании с 2027 года в обмен на 210 млн евро в течение следующего десятилетия и выразила заинтересованность в принятии депортированных лиц из Великобритании.

В мае 2024 года в Австрии поддержали идею передачи осужденных преступников из стран, не являющихся членами ЕС, для отбывания наказания в Косове.

В ноябре 2025 года писали, что администрация Трампа готовится депортировать многочисленных украинцев с окончательными приказами о высылке на разрушенную войной родину.