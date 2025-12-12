Парламент Болгарії прийняв відставку уряду на тлі протестів

Парламент Болгарії у п’ятницю прийняв відставку уряду Розена Желязкова.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

12 грудня парламент Болгарії 227 голосами після двогодинних дебатів прийняв відставку уряду Розена Желязкова, яку той подав на тлі масових протестів.

Тепер президент Румен Радев має розпочати консультації з партіями щодо формування уряду та надати мандат на формування уряду найбільшій політсилі, "ГЕРБ" Бойко Борисова. У разі невдачі партії у формуванні коаліції мандат має перейти до другої найбільшої фракції – опозиційної "ПП-ДБ".

При цьому обидві партії заявили у четвер, що не хочуть брати участі у ще одному уряді до наступних виборів.

Нагадаємо, відставка уряду Желязкова відбулася після шести вотумів недовіри з боку опозиції та багатотисячних протестів у низці населених пунктів у Болгарії та за кордоном. Демонстрації почалися як вираз невдоволення проєктом бюджету, який вперше був складений в євро.

