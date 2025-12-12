Парламент Болгарии принял отставку правительства на фоне протестов

Парламент Болгарии в пятницу принял отставку правительства Розена Желязкова.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

12 декабря парламент Болгарии 227 голосами после двухчасовых дебатов принял отставку правительства Розена Желязкова, которую тот подал на фоне массовых протестов.

Теперь президент Румен Радев должен начать консультации с партиями по формированию правительства и предоставить мандат на формирование правительства крупнейшей политсиле, "ГЕРБ" Бойко Борисова. В случае неудачи партии в формировании коалиции мандат должен перейти ко второй крупнейшей фракции – оппозиционной "ПП-ДБ".

При этом обе партии заявили в четверг, что не хотят участвовать в еще одном правительстве до следующих выборов.

Напомним, отставка правительства Желязкова состоялась после шести вотумов недоверия со стороны оппозиции и многотысячных протестов в ряде населенных пунктов в Болгарии и за рубежом. Демонстрации начались как выражение недовольства проектом бюджета, который впервые был составлен в евро.

