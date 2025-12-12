Рада ЄС підтримала запровадження мита на дешеві посилки з-за меж Євросоюзу

Рада ЄС у п’ятницю погодила запровадження фіксованого мита на посилки з-за меж ЄС вартістю до 150 євро, які досі не обкладалися митом.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Міністри фінансів країн ЄС погодили рішення про застосування фіксованого мита у розмірі 3 євро для посилок з-за меж Євросоюзу, вартість яких складає менше 150 євро. Мито почнуть застосовувати з 1 липня 2026 року.

Це називають відповіддю на проблему з навалою дешевих товарів сумнівної якості з торгових онлайн-платформ в Азії, що створюють несправедливу конкуренцію для виробників всередині ЄС.

"Сьогоднішнє рішення продовжує рішення Ради від листопада 2025 року про те, щоб працювати над простим тимчасовим рішенням, аби застосувати мита до таких товарів вже у 2026 році. Цей захід буде чинним до того часу, як почне застосовуватись постійне рішення щодо скасування порогу звільнення від мит", – зазначили у пресслужбі.

За орієнтовними оцінками, близько 65% посилок для покупців у ЄС з торгових онлайн-платформ заходять із заниженою ціною, щоб уникнути митних зборів. За підрахунками ЄК, 91% усіх онлайн-покупок європейських споживачів за 2024 рік вартістю менше 150 євро прибули з Китаю.

Останнім часом про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платформ заговорили у багатьох країнах Європи. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.