Совет ЕС поддержал введение пошлины на дешевые посылки из-за пределов Евросоюза

Совет ЕС в пятницу согласовал введение фиксированной пошлины на посылки из-за пределов ЕС стоимостью до 150 евро, которые до сих пор не облагались пошлиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Министры финансов стран ЕС согласовали решение о применении фиксированной пошлины в размере 3 евро для посылок из-за пределов Евросоюза, стоимость которых составляет менее 150 евро. Пошлину начнут применять с 1 июля 2026 года.

Это называют ответом на проблему с нашествием дешевых товаров сомнительного качества с торговых онлайн-платформ в Азии, создающих несправедливую конкуренцию для производителей внутри ЕС.

"Сегодняшнее решение продолжает решение Совета от ноября 2025 года о том, чтобы работать над простым временным решением, чтобы применить пошлины к таким товарам уже в 2026 году. Эта мера будет действовать до тех пор, как начнет применяться постоянное решение об отмене порога освобождения от пошлин", – отметили в пресс-службе.

По ориентировочным оценкам, около 65% посылок для покупателей в ЕС с торговых онлайн-платформ заходят с заниженной ценой, чтобы избежать таможенных пошлин. По подсчетам ЕК, 91% всех онлайн-покупок европейских потребителей за 2024 год стоимостью менее 150 евро прибыли из Китая.

В последнее время о нашествии дешевых товаров сомнительного качества с китайских онлайн-платформ заговорили во многих странах Европы. Некоторые платформы уже попадали под расследования и штрафы национальных органов.